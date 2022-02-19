سعود بن صقر: رأس الخيمة وجهة رائدة لاستضافة أهم المنافسات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى ووام

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أكّد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن رأس الخيمة تمضي بخطوات مدروسة تعزز من حضورها وجهة رائدة لاستضافة أهم المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب.

وأشار سموه إلى أن هذا الزخم من الفعاليات التي تشهده الإمارة خلال الفترة الحالية، يتوافق مع رؤيتها في أن تكون محطة للتلاقي بين الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وعلى نشر قيم التنافس الشريف والروح الرياضية باعتبارها السمات الأهم التي تميز الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأكد سموه أن ترسيخ الفعاليات الرياضية المجتمعية ركيزة أساسية في خطط رأس الخيمة الاستراتيجية والتنموية لتوفير أسلوب حياة صحي لجميع أفراد المجتمع، ولاكتساب النشاط والإدارة والطموح لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي النسخة الخامسة عشرة من «نصف ماراثون رأس الخيمة» الذي انطلق على جزيرة المرجان اليوم، حيث قام سموه بإطلاق شارة البداية، وفي نهاية السباق، كرّم الفائزين بالمراكز الأولى، وأشاد بمستواهم وأدائهم المتميز.

وأوضح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن استضافة مثل هذه الأحداث البارزة تعزز من دور الرياضة منصة للازدهار والنمو والتلاقي الإنساني، وقاعدة للانطلاق نحو صناعة مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة.

ولفت سموه إلى أهمية دور هذا الحدث الكبير في ترسيخ الصورة الحضارية والتنموية لرأس الخيمة، وتأكيد مكانتها وجهة للعيش والعمل والسياحة والاستثمار، ومنطلقاً لبناء غدٍ مزدهر لأبناء الإمارة والوطن.

نتائج

شارك في الحدث العالمي أكثر من 4000 رياضي من بينهم 45 عداءً وعداءة عالميين، تنافسوا على جوائز مالية بقيمة مليون و219 ألف درهم، ونجح العداء الأوغندي جايكوب كيبليمو في تحقيق اللقب للمرة الأولى مسجلاً زمناً قدره.57 دقيقة 56 ثانية، وجاء الكيني رونالد كويمي ثانياً بزمن قدره 58 دقيقة و30 ثانية يليه مواطنه كينيث رنجو بفارق 5 ثوانٍ.

ونالت الأثيوبية جيرماويت جبرزيهار لقب السيدات، بزمن ساعة و4 دقائق و14 ثانية، وحلت ثانية الكينية هيلين أوبيري بزمن قدره ساعة و4 دقائق و22 ثانية، متفوقة على مواطنتها سيلا تشبكيروي التي حلت ثالثة بزمن قدره ساعة و4 دقائق و36 ثانية.

تدريبات

وعبر جايكوب كيبليمو بطل السباق عن سعادته بالإنجاز، وأكد أنه فخور بنيله اللقب، ذاكراً أنه اجتهد طوال الفترة الماضية لإحراز المركز الأول وخضع لتدريبات مكثفة، وقال: السباق كان رائعاً، والأجواء جيدة والمنافسة قوية بوجود أفضل العدائين في العالم، وحافظت على وتيرة واحدة في السباق حتى لا أصاب بالإرهاق، وهذا التكتيك ساعدني في التتويج باللقب. وأكد جايكوب أن بلوغه خط النهاية من اللحظات التي لن ينساها.

وأكدت جيرماويت بطلة سباق فئة السيدات أنها استمتعت بالجري في مسار السباق في أجواء رائعة، وتنظيم نموذجي، وأشارت إلى أن الحضور الجماهيري بأعداد كبيرة والمتابعة على طول خط السباق زاد من حماسة الجميع، وأن ذلك انعكس على قوة المنافسة، وقالت: ما ضاعف سعادتي بالفوز أنه تحقق في وجود أسماء معروفة في السباقات عالمياً.

وقدمت جيرماويت الشكر للجنة المنظمة على التحضير الجيد للسباق والاستقبال الحافل، وأكدت أنها تأمل العودة من جديد في العام المقبل للدفاع عن لقبها.

سباق ناجح

وقال راكي فيليبس المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إن السباق حقق نجاحاً كبيراً بمشاركة 45 عداءً عالمياً، وأكثر من 4 الآف مشارك من الهواة، معتبراً أن ذلك دليلاً على تطوره وأنه أصبح جاذباً لأفضل العدائين المحترفين، كما ينتظره الهواة للمشاركة والاستمتاع بالأجواء الجميلة في جزيرة المرجان، وقال: وجود أكثر من 4 الآف مشارك يشعرنا بالفخر، حيث حضروا من كل مكان، ما يؤكد أن رأس الخيمة أصبحت من الوجهات الرياضية الجاذبة، وأن هنالك من ينتظر السباق الذي يعد ضمن أهم الفعاليات الرياضية في الروزنامة العالمية.

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