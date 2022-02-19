انطلاقة قوية لمهرجان المرموم التراثي للهجن

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، شهد ميدان المرموم السبت انطلاقة فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، وذلك من خلال تحديات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل والتي أقيمت على مدار 24 شوطاً لمسافة 4 كلم، بمشاركة شعارات الهجن القوية من داخل الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي التي تشارك في المهرجان الكبير، ووصل العدد للمشاركين في اليوم الأول إلى 1500 مطية تنحدر من سلالات الهجن المتميزة، وخصصت جوائز نقدية متفاوتة للفائزين في أشواط اليوم الأول من المركز الأول حتى العاشر.

«مذيار» تهدي الدرعي الفوز

وأكدت «مذيار» لـ فارس عبد الله سعيد الدرعي على علو كعبها في أول الأشواط بمهرجان ختامي المرموم، حيث تمكنت من الفوز على 49 مطية نافستها في شوط قوي خصص للحقاقة البكار أهدت من خلاله مالكها الناموس في زمن وقدره 5:45:6 دقائق.

ونجح «سنيار» بشعار راشد سيف علي الضحاك الشامسي في التألق وتقديم الأداء الأفضل ونال لقب الجعدان بمشاركة 46 مطية، واستحق الحصول على الصدارة بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 5:47:3 دقائق.

منافسة ساخنة

وتختتم صباح ومساء الأحد تحديات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، وذلك من خلال 66 شوطاً، منها 46 شوطاً صباحياً ستقام مناصفة بين ميداني المرموم وسيف العرب، وستشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على رموز سن الحقاقة الأربعة، حيث تشتد المنافسة على كأسي المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، للحقاقة البكار المفتوح وللإنتاج، كما يتم التنافس على بندقيتين للحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج.

حضور جماهيري

وتابع سباقات اليوم الأول للمهرجان جمهور متنوع من محبي السباقات والسياح الأجانب الذين اصطفوا في نقطة الانطلاقة لمتابعة أجواء المهرجان، وسط فرحة كبيرة للعائلات والأطفال، وسط ترتيبات تنظيمية دقيقة سهلت للجمهور المتابعة وتشجيع الهجن الفائزة في نقطة النهاية.

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