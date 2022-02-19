رئيس الاتحاد المصري: التنظيم الإماراتي وراء نجاح بطولة السلة العربية

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أشاد الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، نائب الاتحاد العربي، بما حققته بطولة المنتخبات لكرة السلة التي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، واستضافتها الإمارات في الأيام الماضية، من نجاحات كبيرة سواء على مستوى التنظيم، وقال إن هذا النجاح ليس غريباً على الإمارات التي تملك منشطات وكفاءات إدارية وفنية عالية أو على المستوى الفني أو الحضور الجماهيري مشيراً إلى العروض القوية التي قدمتها المنتخبات وخاصة لبنان وتونس علاوة على التواجد الملفت للجمهور.

وأكد أبو فريخة أن مصر جاهزة لاستضافة أية بطولة عربية أو قارية أو دولية وخاصة البطولات العربية ،ولم تتخلف عن أي مناسبة عربية إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة تحول دون ذلك، كما حدث في بطولة منتخبات الرجال التي أقيمت في الإمارات مؤخراً، نتيجة لاستضافتهم بطولة أندية العالم التي تزامنت مع البطولة العربية، ومثلنا فيها الزمالك ومن جهة أخرى لوصول المدرب الكندي روي رنا في وقت متأخر لا يسمح له بإعداد المنتخب لبطولة المنتخبات، وأضاف إن اتحاده يستعد الآن لتنظيم بطولتين عربيتين في شهر يوليو القادم على مستوى الناشئين والناشئات.

وعن رؤيته للتحديات التي تنتظر مجلس إدارة الاتحاد العربي في الدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2024، أعرب أبو فريخة عن تفاؤله بنجاحات أكثر خاصة وأن المجلس يجمع بين عنصر الخبرة المتمرس على تنظيم البطولات والدورات المختلفة والمحافظة على إقامتها في مواعيدها مستفيداً من العناصر الجديدة التي انضمت للمجلس والتي تملك أفكاراً تطويرية ستنعكس إيجاباً على منظومة العمل في المرحلة المقبلة.

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