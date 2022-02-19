أبوظبي للرياضات البحرية يستضيف آسيوية الشراع 27 فبراير

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن استضافة البطولة الآسيوية للشراع في الفترة من 27 فبراير الجاري، وحتى 6 مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويأتي تنظيم الحدث في إطار قيام النادي بدوره في تطوير الرياضات البحرية، بشقيها الحديث والتراثي، والسعي نحو تنفيذ رؤية العاصمة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بمختلف الرياضات،

وكشف النادي عن مشاركة 140 لاعباً ولاعبة في المنافسات من 17 دولة، هي: الإمارات، أستراليا، البحرين، هونغ كونغ، إندونيسيا، الهند، العراق، كازاخستان، السعودية، ماليزيا، عمان، باكستان، سنغافورا، سيريلانكا، تايلاند، تايوان، فرنسا.

وتشمل البطولة أربع فئات مختلفة للشراع الحديث هي الليزر، التي تضم ثلاث فئات، والكايت سيرف، التي تتضمن فئتين مختلفتين، وقوارب الفورتي ناينز، وقوارب «أر إكس أس».

ترحيب

ورحب أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب بضيوف البطولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال: إن استضافة النادي للبطولة يدخل ضمن الاستراتيجية الرامية لتطوير كافة قطاعات الرياضات البحرية، من خلال البطولات الكبرى، التي يكتسب من خلالها أبناء الإمارات خبرات احتكاكية كبيرة.

وأضاف: إن مشاركة 140 لاعباً ولاعبة من 17 دولة يؤكد أن البطولة القارية تحظى باهتمام كبير من عدد كبير من الدول الآسيوية، مشدداً على أن أبناء الإمارات يشاركون في الحدث، من أجل تحقيق نتائج إيجابية بمختلف المنافسات.

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