12 نهائي في ختام الدوري العالمي للكاراتية الأحد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة تختتم الأحد على مجمع زايد الرياضي منافسات الدوري العالمي للكاراتيه والتي تنظم في إمارة الفجيرة للمرة الأولى.

وسيشهد اليوم الختامي للبطولة نهائيات 12 مسابقة هي مسابقات الكاتا فردي رجال وسيدات ومسابقات الكوميتيه للسيدات أوزان 50، 55،61، 68، + 68 كلغم ومسابقات الرجال أوزان 60،67، 75،84، + 84 كلغم لتحديد المراكز الأول والثاني والثالث، وفي أبرز المواجهات ضمن وزن 60 كيلوغراماً لمسابقة الكوميتيه «رجال» يواجه الأردني عبد الله حمدان نظيره ايرويك من روسيا، وفي نهائي 67 كيلوغراماً يلتقي ترال من أذربيجان باللاعب ديدار اميرالي من كازاخستان، وضمن نهائي 75 كيلوغراماً ستكون هناك مواجهة مثيرة بين المصري عبد الله عبد العزيز أمام الهنقاري جوبار.

وعلى مستوى السيدات فئة «الكاتا» سيكون النهائي «ياباني خالص» ويجمع كيوى ضد مواطنتها اوني، وفي فئة 50 كيلوغراماً «كوميتيه» تلتقي المصرية ياسمين ناصر بنظيرتها مولديرا من كازاخستان، وفي وزن 55 كيلوغراماً سيكون النهائي بين الأوكرانية انزليكا والروسية انا.

ثقة

وأعرب العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة عن سعادته بتنظيم البطولة بإمارة الفجيرة، وهذا يعكس ثقة الاتحاد الدولي للكاراتيه باختياره لإمارة الفجيرة لإقامة هذا الحدث العالمي، وأعرب عن سعادته بمشاركة نادي الفجيرة للفنون القتالية في تنظيم البطولة مع اتحاد الإمارات للكاراتيه.

من جهته كشف المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد المنسق العام للبطولة عن سعادته بتنظيم البطولة بإمارة الفجيرة للمرة الأولى ووجه شكره إلى اللجنة المنظمة، وقال «نشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الصورة المشرفة لتضيف صفحة جديدة إلى سجل النجاحات الإماراتية في استضافة وتنظيم الأحداث الدولية الكبيرة»، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع العاملين بالبطولة.

بدوره قال الخبير محمد عباس المدير الفني للبطولة إن البطولة تشهد منافسات قوية على أعلى مستوى بين أبطال وبطلات العالم والأولمبياد للكاراتيه.

وكانت البطولة انطلقت الجمعة بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه ونائبه اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه والعميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة وضيوف البطولة.

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