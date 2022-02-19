فاهم القاسمي يفتتح بطولة كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

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برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، افتتح الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، صباح السبت، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، بملعب نادي أبوظبي للغولف في العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة 105 لاعبين ولاعبات، يتنافسون للفوز بلقب النسخة العاشرة للبطولة برعاية بنك «اتش أس بي سي».

وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف الدعم الكبير لأسرة اللعبة على مستوى الأجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية واللاعبين، وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد والتي تأتي تنفيذاً لاستراتيجيتنا في اتحاد اللعبة.

وأوضح: لدينا توجهات راسخة وفق أهداف مدروسة ومنشودة لمستقبل أفضل للعبة وللاعبيها تتمثل بنشر اللعبة وتوسيع قاعدتها، والارتقاء بمستوى لاعبيها لتفريخ منتخبات قادرة على المنافسات وتحقيق أفضل النتائج على كافة الصعد وأينما تواجد أبناؤنا وبناتنا بمضامير اللعبة.

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