محمد المر: مسابقات ألعاب القوى تعزز جاهزية اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، سعادته بنجاح تنظيم بطولة الدولة الفرقية، والتي نظمها الاتحاد، وشهدت مشاركة متميزة من الأندية والأكاديميات الخاصة، مثنياً على أداء اللاعبين واللاعبات الذين برهنوا على قدراتهم الجيدة، ومؤكداً سعى الاتحاد الدؤوب لتطوير كل المسابقات لتفي بغرضها في الارتقاء بالمستويات الفنية لفائدة دعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الرياضية التي تعزز التطور المنشود.

وأشار إلى التفاعل الإيجابي من الأندية مع برامج الاتحاد بزيادة عدد اللاعبين واللاعبات في كل بطولة، على نحو يعزز مرحلة التطور المنشودة بالتنسيق الجيد بين فرق منظومة العمل، لمتابعة الانتقال إلى أفضل النتائج في الموسم الحالي والارتقاء بمستوى التطلعات الوطنية لتأكيد التطور الذي تشهده اللعبة، إلى جانب التحسن الواضح في المستوى الفني للاعبين واللاعبات بعد كل بطولة يتم تنظيمها.

وأوضح أن المخرجات المرتبطة بالبطولات الماضية التي تم تنظيمها من قبل اتحاد ألعاب القوى، كشفت عن قدرة كبيرة على تكوين فريق يحمل الطموحات والتطلعات للمشاركة في البطولات الخارجية بما يعكس درجة التطور التي حققتها أم الألعاب، مضيفاً أن هناك برامج سيتم عرضها على الأندية التي تتفاعل مع البرامج والمسابقات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد بما يعكس الرغبة المهمة والقوية في التعاون لتطوير اللعبة.

وعبّر عن سعادته بالمنافسة القوية التي كانت حاضرة في بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى، وتحطيم الأرقام الشخصية على نحو يعكس مؤشر حجم التطور الفني في اللعبة والمنافسة بين الأندية، مشيداً في الوقت نفسه بالمشاركة الإيجابية للأكاديميات الخاصة، وبروز مجموعة من اللاعبين واللاعبات في المنافسة على أفضل النتائج في المسابقات.

وقال: «نعمل بكل ما نملك لتعزيز البرامج الخاصة بتطوير اللعبة، والأندية تتفاعل بشكل جيد، ونتمنى أن نحقق أفضل المخرجات خلال الفترة المقبلة وتقديرنا إلى التعاون الإيجابي من جميع الشركاء والمؤسسات الحكومية».

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