ديوكوفيتش يبدأ مشوار اللقب السادس بمواجهة موسيتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يستهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً مشوار البحث عن اللقب السادس في بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال بمواجهة الإيطالي لورنزو موسيتي المصنف 57 عالمياً في الدور الأول.

وتنطلق النسخة 30 لبطولة الرجال بعد غدٍ الاثنين بجوائز 2.8 مليون دولار، وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل، فيما تختتم مساء اليوم بطولة السيدات.

وستكون مشاركة ديوكوفيتش، الظهور الأول له على ملاعب التنس في العام الجديد عقب حرمانه من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة يناير الماضي.

وحصل ديوكوفيتش على لقب بطولة سوق دبي الحرة سنوات 2009 و2010 و2011 و2013 و2020 فيما بلغ نهائي البطولة 6 مرات.

من ناحية أخرى يستهل الروسي أصلان كاراتسيف، حامل لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس لعام 2021، مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الأمريكي ماكنزي ماكدونالد.

ونجح كاراتسيف في رفع كأس بطولة العام الماضي بعد تحقيق فوزٍ مستحق على اللاعب لويد هاريس، وحصده للقب الأول له في جولات بطولة رابطة محترفي التنس العالمية.

وتشهد النسخة 30 لبطولة سوق دبي الحرة لتنس دبي مشاركة 4 لاعبين من المصنفين الـ10 الأوائل على العالم هم، نوفاك ديوكوفيتش والروسي أندريه روبليف المصنف 7 عالمياً، والكندي فليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 9، والإيطالي يانيك سينر المصنف 10.

قرعة

ووضعت القرعة التي أقيمت ظهر اليوم، التونسي مالك الجزيري في مواجهة الصربي فيليب كراجينوفيتش المصنف 44 عالمياً، في مهمة صعبة لممثل التنس العربي صاحب التصنيف 303 عالمياً، واستفاد البريطاني اندي موراي المصنف 87 على العالم، من نتيجة القرعة، بعد أن وضعته في مواجهة سهلة في الدور الأول أمام أحد اللاعبين المتأهلين من الأدوار التمهيدية، إلا أن مهمة موراي حامل لقب 2017، ستزداد صعوبة في مواجهة محتملة بالدور الثاني قد تجمعه مع المصنف العاشر عالمياً الإيطالي يانيك سينير في حال تخطى الإيطالي عقبة الدور الأول الذي سيلتقي فيه المصنف 47 عالمياً الإسباني إليخاندور دافيدوفيتش بوكينا.

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