جامعة الإمارات تشارك ‏في بطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية بالبرتغال

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشارك جامعة الإمارات في بطولة العالم الجامعية لاختراق ‏الضاحية في مدينة أفيرو بالبرتغال التي ستقام منافساتها في 12 مارس المقبل ، و تعد من أقوى البطولات التي تضم نخبة من ‏العدائين في مختلف جامعات العالم.‏ و تمكن عداء جامعة الإمارات ‏العربية المتحدة الطالب عبد السلام إبراهيم من كلية ‏التربية، من تحقيق الزمن التأهيلي الذي يمكنه من ‏المشاركة في بطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية ‏لمسافة 10كم.

وأوضح إبراهيم مختار رئيس وحدة الأنشطة ‏الرياضية في الجامعة ان الوحدة قامت بالإشراف والإعداد المباشر ووضع ‏الخطط التدريبية منذ انضمام الطالب العداء عبد السلام ‏ابراهيم لجامعة الإمارات، وبإشراف نخبة من المختصين ‏في اللياقة البدنية والتغذية والرياضة، وبدعم كبير ومتابعة ‏من الإدارة العليا في الجامعة ، وذلك على أمل أن يتحقق ‏الحلم بتحقيق مركز متقدم بالبطولة العالمية لاختراق ‏الضاحية على مستوى العالم.‏ وأشار إلى أنه تم إعداد و عمل برنامج خاص لهذه ‏المشاركة العالمية، من خلال التدريبات اليومية بالمجمع ‏الرياضي للطلاب بجامعة الإمارات، ومن ثم معسكرات ‏تدريب خارجية.

حيث يتواجد الطالب عبد السلام إبراهيم ‏حالياً بتونس، للمشاركة في معسكر تدريبي مكثف لمدة ‏أسبوع، بالإضافة إلى عمل عدد من الاختبارات البدنية ‏والقياسات، وبعدها يسافر إلى أثيوبيا لمعسكر تدريبي مغلق في المرتفعات الجبلية ثم ‏يتوجه مباشرة إلى البرتغال خلال شهر مارس المقبل ‏للمشاركة في منافسات البطولة العالمية وتمثيل جامعة ‏الإمارات في هذا المحفل الدولي الهام.

‏ وأضاف ان هذه المشاركة ستساهم في انتشار وتطور هذه ‏اللعبة في المجتمع المحلي، وتعزز دور الوحدة الرياضية ‏في الجامعة عبر توفير الأجواء الإيجابية لتأكيد قيمة ‏العناصر الموجودة في الفئات المختلفة لأم الألعاب ‏خصوصاً مع تزايد الاهتمام من اللاعبين بالمشاركة في ‏الإعداد والتحضير وتنفيذ المتطلبات الفنية رغبةً في رفع ‏الطموحات في المسابقات المقررة خلال الموسم ‏الحالي المحلية والدولية. ‏

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز