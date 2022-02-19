جامعة الإمارات تشارك في بطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية بالبرتغال
تشارك جامعة الإمارات في بطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية في مدينة أفيرو بالبرتغال التي ستقام منافساتها في 12 مارس المقبل ، و تعد من أقوى البطولات التي تضم نخبة من العدائين في مختلف جامعات العالم. و تمكن عداء جامعة الإمارات العربية المتحدة الطالب عبد السلام إبراهيم من كلية التربية، من تحقيق الزمن التأهيلي الذي يمكنه من المشاركة في بطولة العالم الجامعية لاختراق الضاحية لمسافة 10كم.
وأوضح إبراهيم مختار رئيس وحدة الأنشطة الرياضية في الجامعة ان الوحدة قامت بالإشراف والإعداد المباشر ووضع الخطط التدريبية منذ انضمام الطالب العداء عبد السلام ابراهيم لجامعة الإمارات، وبإشراف نخبة من المختصين في اللياقة البدنية والتغذية والرياضة، وبدعم كبير ومتابعة من الإدارة العليا في الجامعة ، وذلك على أمل أن يتحقق الحلم بتحقيق مركز متقدم بالبطولة العالمية لاختراق الضاحية على مستوى العالم. وأشار إلى أنه تم إعداد و عمل برنامج خاص لهذه المشاركة العالمية، من خلال التدريبات اليومية بالمجمع الرياضي للطلاب بجامعة الإمارات، ومن ثم معسكرات تدريب خارجية.
حيث يتواجد الطالب عبد السلام إبراهيم حالياً بتونس، للمشاركة في معسكر تدريبي مكثف لمدة أسبوع، بالإضافة إلى عمل عدد من الاختبارات البدنية والقياسات، وبعدها يسافر إلى أثيوبيا لمعسكر تدريبي مغلق في المرتفعات الجبلية ثم يتوجه مباشرة إلى البرتغال خلال شهر مارس المقبل للمشاركة في منافسات البطولة العالمية وتمثيل جامعة الإمارات في هذا المحفل الدولي الهام.
وأضاف ان هذه المشاركة ستساهم في انتشار وتطور هذه اللعبة في المجتمع المحلي، وتعزز دور الوحدة الرياضية في الجامعة عبر توفير الأجواء الإيجابية لتأكيد قيمة العناصر الموجودة في الفئات المختلفة لأم الألعاب خصوصاً مع تزايد الاهتمام من اللاعبين بالمشاركة في الإعداد والتحضير وتنفيذ المتطلبات الفنية رغبةً في رفع الطموحات في المسابقات المقررة خلال الموسم الحالي المحلية والدولية.