أوستابينكو وكوديرميتوفا في نهائي «تنس دبي» اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تلتقي اللاتفية إيلينا أوستابينكو المصنفة 21 والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 في نهائي بطولة سوق دبي الحرة للتنس الليلة.

وضمنت نجمة لاتفيا تأهلها إلى المباراة النهائية لأول مرة على حساب الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 23 وحاملة لقب 2015 و2020، بعدما تغلبت عليها في نصف النهائي مساء أمس، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و6-7 و0-6، في مباراة جاءت سريعة وغير متوقعة الأحداث، حيث دخلتها اللاعبة الرومانية بقوة وحسمت المجموعة الأولى بأريحية 6-2 قبل أن تظهر أوستابينكو بوجه مختلف في المجموعة الثانية وتنجح في انتزاع النتيجة 7-6 بفضل شوط كسر التعادل (7-0) وتفاجأت الجماهير بأداء ضعيف لسيمونا هاليب في المجموعة الثالثة التي خسرتها بنتيجة 6-0 لتودع البطولة.

وضربت أوستابينكو موعداً مع فيرونيكا كوديرميتوفا التي تبلغ بدورها المباراة النهائية للمرة الأولى، والتي ضمنت تأهلها بعدما أعلنت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 38 انسحابها من نصف نهائي البطولة بسبب الإصابة.

وقالت فوندروسوفا: بدأت أشعر بالإصابة قبل بضعة أيام، ولكن لعبت العديد من المباريات ما أدى إلى تفاقمها، أنا حزينة حقاً لمغادرة البطولة بهذه الطريقة، ولكني ما زلت أستمتع بأسبوع رائع وفخورة بالطريقة التي لعبت بها.

وأضافت: لعبت 6 مباريات مذهلة هذا الأسبوع وأنا فخورة بأدائي.

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