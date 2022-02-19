الإمارات تتصدر بطولة التحدي للجوجيتسو

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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حققت الإمارات المركز الأول في انطلاقة بطولة التحدي للجوجيتسو، بصالة جوجيتسو أرينا ،برصيد 1870 نقطة، وجاءت مصر وصيفاً برصيد 290 نقطة، والأردن ثالثاً برصيد 280 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات حلت« تيم جلادييترز» بالمركز الأول برصيد 975 نقطة، وجاء« الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ثانياً ثم «جوجيتسو أرينا»، حضر المنافسات محمد الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وعبّر الظاهري عن اعتزازه بالمشهد الرائع الذي رسمه الأطفال على البساط، منوها بأن تلك الفئة من المواهب ستقود مسيرة ناجحة من الإنجازات خلال العقد القادم.

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