44 عداءً عالمياً في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - أحمد عيسى)

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ينطلق اليوم في جزيرة المرجان سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2022 في نسخته الـ 15 بمشاركة 44 عداء وعداءة عالمبي، يعتبر ثاني أغلى سباق نصف ماراثون في العالم بجوائز تبلغ مليون و 219 ألف درهم ،بهدف تحفيز العدائين والمحافظة على نجاح الحدث الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة سنوياً، ويصادف أجمل شتاء في العالم،

وكشقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال مؤتمر صحافي، عن مشاركة 30 عداء و 14 عداءة،من بينهم 6 يشاركون للمرة الأولى، ويبرز في فئة الرجال الكيني موتسيو صاحب المركز الثاني بالنسخة الماضية، والأثيوبي اميدروك ، وفي فئة النساء الأثيوبية يشانه حاملة اللقب، ومواطنتها هوبيري، والجنوب أفريقية جيردا.

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