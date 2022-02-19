انطلاق مهرجان المرموم للهجن اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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بتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وبرعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس اللجنة الأولمبية ، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، تنطلق بميدان المرموم، في الثانية من ظهر اليوم فعاليات مهرجان المرموم التراثي 2022 للهجن العربية الأصيلة وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

وتتنافس مؤسسات الهجن المختلفة على مدار 351 شوطاً منها 117 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ و234 شوطاً لهجن أبناء القبائل، ويأتي تقسيم أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ بواقع 30 شوطاً في سن اللقايا و29 شوطاً في سن الإيذاع، بالإضافة إلى 26 شوطاً في سن الثنايا، و32 شوطاً لسن الذلل والزمول.

وتتنافس هجن أبناء القبائل في سن الحقاقة على مدار 90 شوطاً منها 20 شوطاً تقام بميدان سيف العرب، و42 شوطاً في سن اللقايا، و36 شوطاً للإيذاع، و30 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للذلل والزمول.

اليوم الأول

وخصصت سباقات اليوم الأول لهجن أبناء القبائل بالفترة المسائية لمسافة 4 كلم في سن الحقاقة وتشتمل على 24 شوطاً منها 10 أشواط للإنتاج للبكار والجعدان،وتم تخصيص جوائز نقدية من الأول حتى العاشر بكل شوط.

ويقدر عدد الهجن المشاركة بـ 17 ألف مطية،وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 44 رمزاً للفائزين بالأشواط الرئيسية، بالإضافة إلى جوائز نقدية لأصحاب المراكز حتى العاشر بكل الأشواط، وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ على 16 رمزاً عبارة عن أربعة رموز مناصفة بين الأشواط المفتوحة وأشواط المحليات في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

وبالمقابل سيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على 28 رمزاً منها أربعة رموز في سن الحقاقة رمزان للإنتاج ومثلهما للأشواط المفتوحة، بالإضافة إلى ستة رموز اثنان للأشواط المفتوحة ومثلها لأشواط الإنتاج والمحليات، وذلك في كل الأعمار من اللقايا وحتى الذلل والزمول.

أما بالنسبة للرموز التي ستظهر من خلال المهرجان فستكون عبارة عن 17 كأساً للبكار، و17 بندقية للجعدان، بالإضافة إلى خنجرين للحول المحليات، و5 شدادات للزمول، بينما سيكون هنالك سيفان لهجن أبناء القبائل للحول المفتوح والإنتاج، وسيف الإمارات للحول المفتوح لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

«من أجل الحياة»

ويقام يوم 25 الجاري «سباق من أجل الحياة» في تعاون بين نادي دبي لسباقات الهجن وشركة «بيئة»، بهدف لفت الأنظار إلى المشكلات البيئية الحقيقية التي تعاني منها الإبل،ونشر الوعي حول مشكلة التلوث البلاستيكي.

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