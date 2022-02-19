الكشف عن نجوم رالي أبوظبي الصحراوي 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5 – 10 مارس المقبل، في معركة ساخنة للهيمنة على الألقاب، وتكشف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، النقاب في 25 الجاري عن قائمة نهائية للمشاركين في الرالي الذي يتم تنظيمه، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وعبر عارف العواني الأمين العام للمجلس عن سعادة المجلس بالمشاركة في دعم وتنظيم النسخة الـ 31 من رالي أبوظبي الصحراوي، مثمناً دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للحدث الذي يؤكد مكانة إمارة أبوظبي في خارطة الفعاليات الكبرى، وقال: نولي أهمية كبيرة لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية في منطقة الظفرة، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على معالم إمارة أبوظبي وتضاريسها الصحراوية.

وأشار العواني إلى أن رالي أبوظبي الصحراوي يمثل مكسباً كبيراً في مسيرة المنجزات الرياضية للدولة، حيث يستقطب الحدث مشاركة عالمية مميزة تضم نخبة من أفضل السائقين والدراجين وأكثرهم شهرة من جميع أنحاء العالم.

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