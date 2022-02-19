رسالة الحظ السعيد تلهم فريق الإمارات

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي )

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احتفت شركة أدنوك بعودة دراجي فريق الإمارات إلى أبوظبي، برسالة الحظ السعيد التي وضعتها على برج المقر الرئيسي للشركة في العاصمة ،وتضمنت أمنيات التوفيق للفريق قبيل انطلاق طواف الإمارات، وكشف العرض المبتكر، الذي أضاء كورنيش العاصمة، عن تشكيلة دراجي فريق الإمارات الذين سيشاركون في السباق العالمي، وتم عرض صور اللاعبين ، وعلى رأسهم بوغاتشار بطل الطواف في العام الماضي. وقال بوغاتشار: إنني متحمس للعودة إلى الإمارات وبدء موسم 2022 بالسباق على أرض الفريق، وألهمت رسالة الحظ السعيد الفريق للحفاظ على الإنجاز والدفاع عن لقبنا ».

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