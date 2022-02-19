الرميثي: الإمارات رائدة في استقطاب الأحداث العالمية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أكد محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن طواف الإمارات يمثل نموذجاً مميزاً للنجاحات الوطنية التي شكلت أصداء رياضية عالمية ويعكس الريادة العالمية للدولة في استقطاب أهم الفعاليات الدولية، إيماناً بما تملكه من إمكانيات كبيرة على صعيد البنية التحتية والكوادر التنظيمية والتقدم الرياضي والسياحي والاقتصادي والإعلامي.

وقال: النسخة الرابعة من الطواف تأتي بعد النجاح المبهر الذي حققته الدولة وأبوظبي في استضافة وتنظيم مونديال لأندية وفق أعلى معايير السلامة مما يؤكد على أن الإمارات جاذبة للبطولات وعاصمة للرياضة العالمية. وأضاف: طواف الإمارات يعكس معالم الدولة ونجح خلال 3 نسخ سابقة في تحقيق مكاسب كبيرة كما أن مشاركة النخبة من العالم هو نقلة نوعية في الدراجات الهوائية.

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