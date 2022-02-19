المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ترأس العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور رئيس اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للدراجات الهوائية 2022، اجتماع اللجنة الإعلامية للطواف بحضور الرائد عبدالعزيز حسن الشمري، رئيس قسم المواكب بإدارة الفعاليات، وأعضاء اللجنة الإعلامية، وناقش الاجتماع المواضيع المتعلقة بالطواف من حيث التنسيق بين الجهات بشأن توحيد الرسائل الإعلامية،وتحت مظلة واحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالرسائل التي توجه للجمهور كإغلاق الشوارع أو تحويل المسارات، وأوقات مرور الدراجات الهوائية، إلى جانب الإعلان بشكل متواصل على تطبيقات التواصل الاجتماعي عن مراحل السباق، والطرق البديلة.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، ضرورة إتمام كافة الترتيبات الإعلامية المتعلقة بطواف الإمارات ، منوهاً بأهمية تحري الدقة في الإعلان عن مواعيد إغلاق وفتح الشوارع، وتسيير مرور الدراجين على طرقات دبي، والطرقات الأخرى للحفاظ على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور، مؤكداً ضرورة تكاتف الجهود لإخراج الحدث بالصورة التي تليق بسمعة الإمارة والدولة.

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