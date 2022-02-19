أبوظبي جاهزة لانطلاقة طواف الإمارات غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اكتملت تحضيرات مجلس أبوظبي الرياضي لانطلاقة النسخة الرابعة لطواف الإمارات، الذي تبدأ مراسمه غداً ويستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 20 فريقاً عالمياً تضم نخبة من أبرز فرق ونجوم العالم في سباقات الدراجات الهوائية للمحترفين، ومن بينهم فريق الإمارات الذي نجح في إحراز اللقب من قبل، وتوج بلقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين عبر الدراج السلوفيني تادي بوغاتشار.

ويعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، ويمثل الجولة الافتتاحية لسباقات موسم 2022، ضمن أجندة الاتحاد الدولي، تستقطب النسخة الرابعة نخبة فرق الدراجات الهوائية المحترفة على مستوى العالم.

ووصلت أول من أمس إلى أبوظبي الفرق المشاركة تمهيداً لدخولها في «فقاعة صحية» ضمن الإجراءات الاحترازية وستخوض التدريبات ويشهد برنامج اليوم تدريبات الفرق في مضمار الوثبة للدراجات، يليه تجمع نخبة الدراجين في حلبة مرسى ياس، من أجل الصورة الرسمية، ويعقد في الخامسة مساءً المؤتمر الصحافي للدراجين في قاعة المؤتمرات بحلبة مرسى ياس.

وتضم قائمة المشاركين في طواف الإمارات إيه جي تو آر سيتروين (فرنسا)، أستانا (كازاخستان)، البحرين فيكتوريوس (البحرين)، بورا هانزجروهي (ألمانيا)، إي إف إيديوكيشن (الولايات المتحدة الأمريكية)، جروباما (فرنسا)، إينوس جرينايدرز (بريطانيا)، انترمارشيه (بلجيكا)، إسرائيل برميير (إسرائيل)، تيم جامبو فيزما (هولندا)، لوتو سودال (بلجيكا)، موفي ستار (إسبانيا)، كويك ستيب ألفا فيني (بلجيكا)، تيم بايك إنكستشينج (أستراليا)، تيم دي إس إم (ألمانيا)، تريك سيجافريدو (الولايات المتحدة الأمريكية)، البيسين فينكس (بلجيكا)، باردياني (إيطاليا)، جازبروم (روسيا)، وفريق الإمارات (الإمارات ).

وتبلغ مسافة الطواف 1058 كيلومتراً عبر 7 مراحل تمثل مزيجاً متنوعاً من التضاريس المختلفة المتاحة لتخصصات جميع الدراجين، منها 4 مراحل للسرعة، ومرحلتان جبليتان، ومرحلة سباق ضد الساعة، ويمر السباق على أهم معالم دولة الإمارات في واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

دفاع

ويأتي في مقدمة الدراجين العالميين المشاركين في النسخة الرابعة، الدراج العالمي تادي بوغاتشار نجم فريق الإمارات، والحائز على لقب طواف فرنسا العريق، في العامين الماضيين، حيث يعود للدفاع عن لقب طواف الإمارات، الذي أحرزه في النسخة الماضية، وقيادته فريقه نحو منصة التتويج، وينضم إلى بوغاتشار، زميله الجديد في الفريق، جواو ألميدا، الذي حل في المركزين الرابع والسادس على التوالي في جيرو دي إيطاليا (طواف إيطاليا) في آخر عامين، وهي ثاني مشاركة لألميدا في طواف الإمارات، بعد أن أنهى النسخة الماضية في المركز الثالث.

ومن بين أبرز المنافسين على اللقب، البريطاني ياتس، دراج إينوس، الذي كان حضوره الأول في طواف الإمارات في 2020 كما يعود الهولندي توم دومولين، (جامبو فيزما).

سباقات السرعة

وتضم القائمة نخبة الأسماء العالمية المتخصصة في سباقات السرعة وهم: سام بينيت، مارك كافينديش، إيليا فيفياني، ديلان جروينويجان، أرنو ديماري، فيليبسن، جانا، بيسيجير، وتوج 7 منهم بـ 94 مرحلة في الطوافات الثلاثة الكبرى، ويوفر طواف الإمارات 4 مراحل للسرعة في نسخة العام الحالي.

ويجتذب طواف الإمارات المتخصصين في سباق ضد الساعة، أمثال الإيطالي فيليبو جانا (إينوس) وستيفان بيسيجر (إي إف إيديوكيشن).

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