مطر اليبهوني: فريق الإمارات سيواصل التميز

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد مطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، أن ما يميز طواف الإمارات أنه ليس سباقاً عالمياً فقط بل هو حدث متكامل من كافة الجوانب، ويمثل ترويجاً مميزاً في ربوع بلدنا الحبيب ويعرف بكل أرجائه، صحاريه وبواديه وجباله ومدنه، وقال: من يتابع الطواف سيكون موعوداً بمشاهد متنوعة قل أن يجدها في سباقات شبيهة لثراء بلادنا وتنوعها الجغرافي.

فضلاً عن أنها في القمة حضارياً من حيث العمران والطرق وغيرهما، وأوضح أن آمالاً كبيرة معقودة على فريق الإمارات ممثل الوطن الفائز بالنسخة الماضية من طواف الإمارات وطواف فرنسا، في مواصلة التميز وتحقيق إنجاز جديد يزين به جيد الوطن، وقال:

فريق الإمارات ظل في حالة تجهيز مستمر للطواف وأعتقد أنه جاهز تماماً لخوض التحدي وكسبه، لدينا نخبة من الدراجين نعول عليهم كثيراً في أن يكونوا في القمة بنهاية المرحلة الأخيرة وأن يشكلوا حضوراً قوياً في جميع مراحل الطواف السبع.

فخر

وتابع: قيادتنا الرشيدة وفرت كل ما من شأنه أن يعلي اسم الوطن، ونحن فخورون بما تقدمه من دعم ورعاية واهتمام، وبالبنية التحتية المتينة التي تضاهي ما هو موجود في أفضل دول العالم إن لم تتفوق عليه، وشبابنا اكتسبوا خبرات تنظيمية كبيرة من خلال الكم الكبير من الفعاليات الرياضية العالمية التي استضافتها دولتنا الحبيبة، فضلاً عن طواف الإمارات بالذات.

مضيفاً أن نجاح الحدث أكيد وما قام به مجلس أبوظبي الرياضي من تحضيرات واستعدادات راعت كل التفاصيل الدقيقة يجعلنا نوقن بقيمة النسخة الرابعة من الطواف وانعكاسها في منافسة سابقاتها في النجاح والتميز.

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