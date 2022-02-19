الجزيرة يواجه شباب الأهلي في دوري اليد

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

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تستكمل السبت الجولة الأولى للدور النهائي ببطولة الدوري العام لرجال اليد، وتشهد صالة أرينا بنادي الجزيرة موقعة من العيار الثقيل بين الجزيرة وشباب الأهلي، ويتطلع كل فريق لحصد النقاط الثلاث، وخاصة الجزيرة الذي يبدأ مشواره بدون أي نقطة اعتبارية لحصوله على المركز الثالث بالمجموعة الأولى بنهاية الدور قبل النهائي، بعكس شباب الأهلي الذي لديه نقطتان اعتباريتان

ويستقبل الشارقة ورصيده نقطتين اعتباريتين لصدارته المجموعة الأولى، ضيفه الوصل بدون رصيد باعتباره ثالث المجموعة الثانية.

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