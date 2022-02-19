105 لاعبين في انطلاقة كأس رئيس الدولة للغولف اليوم

المصدر: دبي - فايز بجبوج

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تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، تحتفل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، اليوم بانطلاق نسختها العاشرة على التوالي، بملعب نادي أبوظبي للغولف بالعاصمة، في ظل مشاركة قياسية وصلت إلى 105 لاعبين ولاعبات من مختلف الأندية، ويتقدمهم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى جانب عدد من رواد اللعبة القدامى، يتنافسون بطموح الظفر بالكأس الغالية التي تحمل في نسخة 2022 شعار «عام الخمسين»، وبرعاية مجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية، للعام العاشر على التوالي، وتشهد البطولة، وللمرة الأولى تواجد أكثر من 23 لاعباً من منتخبات المراحل السنية، في ظل استحداث اتحاد اللعبة منافسة جديدة ضمن مسابقات الكأس الغالية على أن تقام على حفر ذات معدل الضربات الثلاث.

وتقام المنافسات، ضمن مسابقة «الجروس» و«النت» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، في خمس منافسات في فئات الرجال والفتيات، والشباب والصغار، وكبار السن، فيما خصص الاتحاد مسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات الأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر. عرس سنوي

وأكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الغولف أهمية البطولة، وقال: تسجيل هذه النسخة مشاركة قياسية، يعكس حرص لاعبي الأندية وقيادتها وروادها على الظفر بلقب الكأس الغالية.

ووجه الهاشمي باسمه ونيابة عن رئيس الاتحاد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء إدارة الاتحاد وأسرة اللعبة بالدولة الشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته البطولة، في تأكيد على الدعم الذي تحظى به رياضة الغولف بالدولة، كما وجه الشكر لمجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للغولف ومجموعة «إتش إس بي سي» للخدمات المصرفية.

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