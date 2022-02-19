مباراتان في كأس دبي الذهبية للبولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

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تستأنف الجولة الثانية من منافسات كأس دبي الذهبية للبولو السبت بمباراتين تحت شعار «لا بديل عن الفوز» تجمع الأولى الحبتور، وبنجاش بقيادة حيدر بنجاش، والثانية غنتوت بقيادة يوسف بن دسمال، وزيدان بقيادة عمرو زيدان.

ويقود فريق الحبتور محمد الحبتور ويضم ماتياس جونزاليس وخوان جوريتشي وباوتيستا بايوغار، فيما يقود فريق بنجاش حيدر بنجاش، ويضم فيديريكو فون بوتوبسكي ونيكولاس كورتي مدينا وبنيامين بانيلو، ويقود فريق غنتوت ناصر الشامسي ومعه كيان هول وبابلو يورينتي ماركوس أرايا ويقود فريق زيدان، عمرو زيدان، ويضم جونزالو فيراري ومانويل بلازا وتوماس بانيلو.

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