الإمارات تتصدر بطولة التحدي للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حققت الإمارات المركز الأول بمنافسات اليوم الأول من بطولة التحدي للجوجيتسو، بصالة جوجيتسو أرينا في أبوظبي برصيد 1870 نقطة، وجاءت مصر وصيفاً برصيد 290 نقطة، والأردن ثالثاً برصيد 280 نقطة.

وعلى مستوى الأكاديميات حلت تيم جلادييترز بالمركز الأول برصيد 975 نقطة، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً برصيد 675 نقطة ثم أكاديمية جوجيتسو أرينا برصيد 595 نقطة. حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد. وتميزت بحضور جماهيري كبير.

وعبّر الظاهري عن اعتزازه بالمشهد الرائع الذي رسمه الأطفال على البساط، منوها بأن تلك الفئة من المواهب ستقود مسيرة ناجحة من الإنجازات خلال العقد القادم، وهي البداية الصحيحة نحو مستقبل واعد.

وقال: «بطولة التحدي سجلّت نجاحاً لافتاً في استقطاب أكبر عدد من المشاركين، ما يدل على وعي متنامٍ بأهمية هذه الرياضة في المجتمع الإماراتي، ويرسخ دور الأسرة والعائلة في توجيه الأبناء نحو ممارسة الجوجيتسو لما لها من جوانب إيجابية عديدة ترتقي بشخصية وسلوك اللاعبين، وتسهم في تعزيز نمط حياتهم على النحو الأمثل، والاتحاد يعمل وفق رؤية تؤسس لبناء قاعدة مستدامة للمواهب تمثل رافداً للمنتخبات الوطنية، ونحن قادرون على ذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضتنا من قبل القيادة الرشيدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوفير جميع مقومات النجاح أمام الجيل الجديد من الصغار والأطفال الذين أثبتوا اليوم بأدائهم وحماسهم أنهم ماضون نحو مسيرة احترافية ناجحة».

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