«فرسان الإرادة» أكبر بعثة في «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت إلى المنامة، بعثة الإمارات لأصحاب الهمم «فرسان الإرادة»، للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة التي تنطلق رسمياً الأحد وتستمر حتى 26 الجاري، بمشاركة 700 لاعب يمثلون 11 دولة، تعد بعثة الإمارات الأكبر وتضم 114 شخصاً برئاسة جمعة النعيمي، عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية مدير البعثة، منهم 64 لاعباً ولاعبة، و22 مدرباً ومدربة، إضافة إلى أعضاء الأجهزة الإدارية، الطبية، الخدمات المساندة، ويخوض منتخب الإمارات 6 منافسات في الدورة، وتشمل ألعاب القوى، بوتشيا، رفعات القوة، الريشة الطائرة، كرة الطاولة، كرة السلة على الكراسي المتحركة.

وحث ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، في وداعه البعثة في مطار دبي، اللاعبين على التمثيل المشرف، ورفع راية الإمارات عالية في المشاركة المرتقبة، والتي تنطوي على أهمية خاصة لكون الإمارات من المؤسسين لاتحاد غرب آسيا، إضافة إلى احتضانها أول نسخة من الدورة في خورفكان 2017، وتحضيراتها الحالية لاستضافة النسخة الرابعة في 2023، وقال: هدفنا المنافسة على المركز الأول في ترتيب الميداليات، مدفوعين بنجاحاتنا السابقة، والتي كان آخرها الحصول على المركز الثالث خلال النسخة الثانية «الأردن 2019»، وكانت المحصلة 59 ميدالية (16 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية).

وأضاف نشارك في الدورة الثالثة بمجموعة من لاعبي الخبرة والشباب، يتواجد ضمن قائمة المنتخب أبطال من أصحاب الإنجازات الدولية مثل محمد خميس، البطل البارالمبي لرفعات القوة، بجانب مجموعة من العناصر الشابة الذين يشاركون للمرة الأولى ولا تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، بهدف اكتساب الخبرات.

وأكد جمعة النعيمي جاهزية لاعبي منتخب الإمارات لتقديم مشاركة إيجابية، وثمن جاهزية البحرين لاستضافة الحدث وقال: الألعاب البارالمبية تهدف لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من لاعبي غرب آسيا لإظهار مواهبهم، ونأمل أن نحقق الأهداف ومن بينها اكتساب اللاعبين الشباب الخبرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز