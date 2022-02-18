علي جاسم: الإصابات نقلتني من الكرة إلى القوى

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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لم تستمر علاقة علي محمد جاسم عداء الوصل لألعاب القوى، كثيراً مع كرة القدم، رغم أنه بدا عملياً ارتباطه بها في السابعة من عمره، حيث قام من دون سابق ميعاد بتغيير مساره بسبب خشيته من الإصابات المحتملة على لاعبي كرة القدم، لينتقل إلى رياضة ألعاب القوى التي وجد من خلالها فرصته في تطوير مهاراته في السرعة والاستفادة من الأجواء الجميلة في نادي الوصل الذي هيأ له أفضل الظروف لتحقيق تطلعاته.

ولم يتأخر تألق علي جاسم مع الوصل كثيراً بمردوده الممتاز في البطولات التي دافع خلالها عن قميص الفريق خلال الموسم الحالي، حيث اقتنص ذهبيتي 100 و200 متر لفئة الناشئين في بطولة الدولة الفرقية لألعاب القوى بعد منافسة قوية وسط أجواء من التحدي.

وأكد علي جاسم، أن المهم له هو الاهتمام الذي تحظى به اللعبة من إدارة النادي بتهيئة الأجواء المناسبة للاعبين والحرص على تميزهم والإعداد الجيد قبل المشاركة في البطولات، إلى جانب المتابعة القوية من المدرب الجنوب أفريقي جودوين، وقال: وضع المدرب خطة طموحة للتطوير والعمل مع اللاعبين على رفع مستوى جاهزيتهم، ونشكر الجهود التي يضطلع بها اتحاد ألعاب القوى لأنه منحنا فرصة كبيرة لتطوير قدراتنا من خلال تنظيم هذه البطولات التي تمثل مرحلة مهمة في الوقت الحالي، ويبقى المنتخب هو الطموح المهم للاعبين واللاعبات في نهاية الأمر حتى تحقق اللعبة التطلعات المطلوبة في الفترة القادمة، وأود أن أعرب عن تقديري الكبير لأسرتي على دعمي ومساعدتي على التألق والنجاح في رياضة ألعاب القوى.

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