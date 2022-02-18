44 عداء عالمياً في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق عند السابعة صباح السبت سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2022 في نسخته الـ 15 بمشاركة 44 عداء وعداءة من الأبرز في العالم، والذي يقام في جزيرة المرجان وسط اهتمام من مختلف وسائل الإعلام العالمية بعد أن ظل الحدث يحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أنه يعتبر ثاني أغلى سباق نصف ماراثون في العالم.

وينظم السباق هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة والتي بدأت تحضيراتها مبكراً للسباق والذي رصدت له جوائز مالية بقيمة مليون و 219 ألف درهم، بهدف تحفيز العدائين والمحافظة على نجاح الماراثون الذي يقام سنوياً، ويصادف أجمل شتاء في العالم، ما يشجع العدائين على المشاركة والأداء الجيد بحثاً عن حصد الذهب وبلوغ منصات التتويج.

وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحافي، عن مشاركة 44 رياضياً عالمياً ( 30 عداء و 14 عداءة)،من بينهم 6 يشاركون للمرة الأولى، ويبرز في فئة الرجال الكيني الكسندر موتسيو صاحب المركز الثاني في النسخة الماضية، والأثيوبي اميدروك واليليجين، وفي فئة النساء الأثيوبية أبابيل يشانه حاملة اللقب، ومواطنتها كيلين هوبيري، والجنوب أفريقية جيردا ستاين، والعديد من العدائين والعداءات المتميزين ويمتلكون سجلاً حافلاً من الإنجازات في مختلف السباقات الدولية.

وأكد راكي فيليبس المدير التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال المؤتمر الجاهزية لاستضافة النسخة 15 من السباق، مرحباً بمشاركة العدائين من مختلف الدول، ذاكراً أن تواجد أسماء بارزة في الحدث الكبير يمنحه زخماً ويؤكد نجاحه قبل الانطلاقة، وقال: نأمل أن تشهد النسخة الجديدة تحطيماً للأرقام القياسية في وجود نخبة من العدائين والعداءات.

وأضاف: نتطلع سوياً لتقديم تجربة جديدة ناجحة في التنظيم والأداء تعكس تطور السباق والاستفادة من التجارب السابقة في أجواء جميلة.

وأكدت أبابيل يشانه أنها فخورة بالمشاركة كونها بطلة النسخة الماضية وأن ذلك يزيد دافعها للمحافظة على اللقب وسط منافسة قوية، ذاكرة أن المنافسة صعبة في ظل وجود العديد من الأسماء المعروفة عالمياً، وقالت: لا أستطيع معرفة نتيجة السباق أو التأكيد على إحراز المركز الأول، لكنني أؤكد أنني في قمة الجاهزية وأتمنى المحافظة على اللقب.

فقرات مصاحبة

استعدت اللجنة المنظمة للسباق، بعدد من الفقرات الترفيهية المصاحبة لاستقطاب العائلات لقضاء وقت رائع في جزيرة المرجان التي تحتضن الحدث، وذلك بداية من الساعة الخامسة فجراً موعد افتتاح قرية السباق والتي تشمل على عدد من الألعاب الرياضية من بينها البولينغ، والغولف، إضافة إلى برامج موسيقية وترفيهية متنوعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز