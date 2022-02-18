«الميل الأخير» في جزيرة ياس يحارب الأمراض المدارية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينظم مجلس أبوظبي الرياضي في جزيرة ياس «ياس باي ووترفرونت» السبت، سباق «الميل الأخير» المجتمعي للجري، بالتعاون مع حملة مدى والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، بهدف القضاء على الأمراض المدارية المهملة، يستهدف السباق استقطاب أكثر من 500 مشارك ومشاركة من فئات المجتمع، ويقام لمسافات 1 – 3 – 5 – 10 كم،

وأكد سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي على أهمية المشاركة في السباق المجتمعي الذي يهدف للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، معبراً عن سعادته بالشراكة مع حملة مدى والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، في تنظيم السباق الخيري، والذي يقام في وجهة سياحية فريدة من نوعها في جزيرة ياس.

وقال: يقام السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2022، بجانب دعم مساعي المجلس لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

وقالت تالا الرمحي، المدير العام بالإنابة لحملة مدى، إن دعم مختلف المؤسسات في أبوظبي لحملة مدى يمنحني الشعور بالإلهام والتحفيز وبفضل التعاون مع شركائنا في مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة التأمين الوطنية – ضمان، فإن سباق الميل الأخير يقدم لأفراد المجتمع الفرصة للمساهمة في الجهود المبذولة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، وهذه الشراكات الاستراتيجية تجسد قيم الكرم والعطاء التي رسخها الأب المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما تؤكد على أهمية دور كل فرد ضمن المجتمع وقدرته على إحداث فارق إيجابي. ونحن على ثقة من أن هذا الحدث المجتمعي يمثل منصة مناسبة لنشر الوعي بجهودنا المبذولة، ويحفز الجميع على المساهمة بالتبرعات لتحقيق الهدف المنشود.

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