الكشف عن نجوم رالي أبوظبي الصحراوي 25 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين خلال الفترة من 5 – 10 مارس المقبل، حيث تتجه قوى الراليات الرئيسية في بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة نحو معركة ساخنة للهيمنة على ألقاب رالي أبوظبي الصحراوي، وتكشف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية،، النقاب في 25 الجاري عن قائمة نهائية للمشاركين في الرالي الذي يتم تنظيمه، بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وعبر عارف العواني الأمين العام للمجلس عن سعادة المجلس بالمشاركة في دعم وتنظيم النسخة الـ 31 من رالي أبوظبي الصحراوي، مثمناً دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للحدث الذي يؤكد مكانة إمارة أبوظبي في خارطة الفعاليات الكبرى، وقال: نولي أهمية كبيرة لتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية في منطقة الظفرة، انطلاقاً من أهمية ودور الرالي في تسليط الضوء على معالم إمارة أبوظبي وتضاريسها الصحراوية.

وأشار العواني إلى أن رالي أبوظبي الصحراوي يمثل مكسباً كبيراً في مسيرة المنجزات الرياضية للدولة، حيث يجتمع المتنافسون في أبوظبي، ويستقطب الحدث مشاركة عالمية مميزة تضم نخبة من أفضل السائقين والدراجين وأكثرهم شهرة من جميع أنحاء العالم.

ويستقطب الرالي نخبة من أفضل نجوم العالم، والتي بدأت بالتوافد على أبوظبي للمنافسة في الحدث.

من ناحية أخرى سيواجه السائق القطري ناصر العطية حامل لقب رالي داكار، ضغوطاً شديدة خلال الرالي من منافسين أقوياء مثل الفرنسي ستيفان بيترهانسل، الذي يطمح لتحقيق فوز قياسي بلقب السيارات للمرة السابعة مع فريق أودي سبورت، والسعودي يزيد الراجحي من فريق (أوفردرايف ريسينغ)، والبولندي جاكوب برزيغونسكي، والروسي دينيس روتوف من فريق (إكس- ريد ميني جيه سي دبليو)، بينما لم يؤكد فريق (البحرين ريد إكستريم) تشكيلة سائقيه في الرالي.

وفي سباق الدراجين يتطلع البريطاني سوندرلاند (غازغاز فاكتوري ريسينغ) إلى إضافة لقب جديد للدراجات إلى سجل انتصاراته بلقب رالي أبوظبي الصحراوي للدراجات النارية في عامي 2017 و2019، وينافسه النمساوي ماتياس والكنر الفائز بلقب بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للدراجات النارية عام 2021 قبل أن يفوز بلقب رالي أبوظبي الصحراوي للدراجات النارية العام الماضي.

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