انسحاب التشيكية فوندروسوفا من "تنس دبي" للإصابة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أعلنت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا المصنفة 38 انسحابها من نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة بسبب الإصابة، لتتأهل بذلك منافستها الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة31 إلى المباراة النهائية التي تجمعها غدا مع اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 21 والتي ضمنت تأهلها على حساب الرومانية سيمونا هاليب حاملة لقب 2015 و2020 ، بعدما تغلبت عليها في نصف النهائي مساء اليوم، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-2 و1-7و 0-6

وقالت فوندروسوفا " بدأت أشعر بالإصابة قبل بضعة أيام ولكن لعبت العديد من المباريات هنا ما أدى إلى تفاقمها، أنا حزينة حقًا لمغادرة البطولة بهذه الطريقة ولكني ما زلت استمتع بأسبوع رائع وفخورة بالطريقة التي لعبت بها.

وأضافت: سأسافر إلى الدوحة لأرى كيف تكون الإصابة، لقد لعبت ست مباريات مذهلة هذا الأسبوع بعد أن خضت التصفيات التمهيدية وأنا فخورة بأدائي، لذا من المؤسف ما حدث معي، الصحة هي الأولوية بالنسبة لي.

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