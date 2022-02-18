النرويجي اينغبريغتسن يحطم الرقم القياسي في سباق 1500 م داخل القاعة

المصدر: أ ف ب

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حطم العداء النرويجي جاكوب اينغبريغتسن الرقم القياسي في سباق 1500م داخل قاعة، مسجلاً 3:30.60 دقائق في لقاء لييفان الفرنسي أمس الخميس.

وكان الرقم القياسي السابق ومقداره 3:31.04 دقائق مسجلاً منذ فبراير العام 2019 باسم الاثيوبي صامويل تيفيرا، الذي حلّ ثانياً في سباق اليوم بتسجيله 3:33.70 دقائق.

وكان النروجي (21 عاما) توج بطلاً في سباق 1500 م في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو 2021.

ولفت اينغبريغتسن الانظار عندما توج بطلاً لأوروبا في سباقي 1500 و5 الاف م عام 2018.

ولا يزال الرقم القياسي لسباق 1500 م في الهواء الطلق مسجلاً باسم المغربي هشام القروج وقدره 3:26.00 دقائق سجله في لقاء روما في يوليو عام 1998.

وكان العداء الايطالي مارسيل جاكوبس البطل الاولمبي في سباق 100 م، على الموعد باحتلاله المركز الاوّل في سباق 60 م.

وسجل جاكوبس زمناً قدره 6.50 ثوانٍ متفوقاً على الاميركيين كرافونت تشارلستون (6.52 ث) وإليجاه هول (6.57 ث).

ويستعد جاكوبس لبطولة العالم لالعاب القوى داخل قاعة المقررة في بلغراد من 18 الى 20 اذار/مارس المقبل، وسبق له ان سجل 6.49 ثوانٍ في لقاء لودز البولندي في 11 شباط/فبراير وقبله 6.51 ث في لقاء برلين في الرابع من الشهر الحالي.

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