4 ملايين عائدات تذاكر «تنس دبي» في 4 أيام

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشف صلاح تهلك مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس لـ«البيان» عن تحقيق عائدات بأكثر من 4 ملايين درهم من بيع عملية بيع التذاكر خلال الأيام الأربعة الأولى للبطولة بمتوسط 1 مليون درهم يومياً.

وتشمل العائدات تذاكر بطولة السيدات، وجانباً من عائدات بطولة الرجال التي تنطلق الاثنين المقبل، حيث يحرص العديد من عشاق التنس على حيازة تذاكرهم في وقت مبكر لعدم ضياع فرصة مشاهدة نجومهم المفضلين.

ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة في بطولة السيدات 55 درهماً بالنسبة للأيام الثلاثة الأولى و160 درهماً في ربع النهائي و265 درهماً في نصف النهائي و370 درهماً في النهائي، فيما يبلغ ثمنها في بطولة الرجال 55 درهماً للأيام الثلاثة الأولى و210 دراهم في ربع النهائي و 315 درهماً في نصف النهائي و475 درهماً في النهائي.

وكشف صلاح تهلك عن مساهمة البطولة في دعم القطاع السياحي ب4000 ليلة على مدار 15 يوماً بالنسبة للوفود الرسمية واللاعبين بالفندق الرسمي للبطولة وفندق ثان قريب من موقع البطولة، مشيراً إلى أن تكلفة الليالي تبلغ 2.2 مليون درهم دون اعتبار لحجوزات الجماهير من خارج الدولة من عدة دول أوروبية وأستراليا وشرق آسيـا.

من ناحية اخرى تأهل للمربع الذهبي اللاتفية يلينا استابينكو بتفوقها على التشيكية كفيتوفا ا،والروسية فيرونيكا على حساب السويسرية جيل تخيمان،والرومانية هاليب على حساب التونسية أنس جابر.

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