مشاركة قياسية في تحدي «براعم الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينطلق اليوم في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات مهرجان التحدي للجوجيتسو الذي تتخلله بطولة التحدي المخصصة لفئات البراعم والأشبال (4 ـ 15 عاماً)، وجرى تخصيص اليوم الأول من المنافسات للأطفال من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، وأكدت اللجنة المنظمة أنه يتعين على جميع المشاركين والراغبين في الحضور من الجمهور إبراز نتيجة اختبار سلبية لفحص PCR لا تتجاوز مدتها 48 ساعة.

وأكد يوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو أن مهرجان وبطولة التحدي يعكسان رؤية الاتحاد التي تولي شريحة الأطفال أهمية استثنائية باعتبارها أساساً راسخاً لضمان نجاح الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى إعداد جيل قوي وتنافسي من الأبطال القادرين على تشريف الوطن ومضاعفة إنجازاته في الساحات العالمية، وأوضح أهمية ممارسة اللعبة من عمر الطفولة كونها من الرياضات التي تؤثر بشكل كبير على شخصيات ممارسيها وأسلوب حياتهم، خصوصاً أنها تكسبهم قيماً نبيلة لا حصر لها مثل الانضباط والشجاعة والثقة بالنفس فضلاً عن الارتقاء بأخلاقهم وتعاملهم مع الآخرين.

وعبّر عدد من أولياء أمور اللاعبين المشاركين عن سعادتهم بتخصيص الاتحاد برامج وبطولات تستهدف البراعم والأطفال انطلاقاً من إيمانه بأن هذه الشريحة تمثل محوراً مهماً لتطوير الرياضة، والمخزون الاستراتيجي للمواهب التي ستمثل المنتخبات في المستقبل.

من ناحية أخرى يوفر المهرجان باقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للأسر ،وتتنوع الأنشطة الترفيهية المصاحبة للمهرجان بين أنشطة الرسم على الوجه، والتلوين، والفنون، والنحت، بينما توفر منطقة الألعاب أنشطة القفز على القلاع المطاطية، وسباق السيارات، والقطار وغيره.

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