تحت رعاية محمد بن راشد.. ميرزا والبلوشي بطلا المحترفين والهواة في سباق السلم الصحراوي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت، أمس، منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي نظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم- للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين.

ونجح يوسف ميرزا من فريق الإمارات للمحترفين في التتويج بالمركز الأول في فئة المحترفين لمسافة 50 كلم للمرة الثانية، بعد لقب نسخة 2020، وجاء أحمد المنصوري من فريق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في المركز الثاني، وسفيان حدي من فريق أبوظبي للدراجات الهوائية في المركز الثالث.

وتوج ياسر جمعة البلوشي من شرطة دبي بالمركز الأول في فئة الهواة الإماراتيين، لمساغة 30 كلم، يليه بالمركز الثاني ماجد البلوشي من فريق تريك إم 7، وبالمركز الثالث أحمد المري من تريك إم 7.

وتصدر فريق تريك إم 7 الترتيب العام لمنافسات الهواة، يليه فريق شرطة دبي، فيما حل فريق ياسي بالمركز الثالث.

وشارك في سباق عام الخمسين الصحراوي الثاني للإماراتيين والمقيمين 154 متسابقاً من الإماراتيين والمقيمين في الدولة، من مختلف الجنسيات، وجاء حافلاً بالإثارة والتحدي الكبير على المسارات الترابية الرميلة في منطقة سيح السلم، في محمية المرموم، وتطلب السباق من المشاركين السرعة والقوة في تجاوز التحديات.

رسالة شكر

وفي ختام منافسات السباق الصحراوي الرائع، قام عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى للمحترفين والهواة، بحضور أعضاء اللجنة العليا المنظمة.

كما حرص الفلاسي، على التقاط صور تذكارية مع المشاركين الآخرين، احتفاء بختام النسخة السادسة الأكبر، والأكثر تشويقاً في بطولة السلم.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعاية وتوجيهات سموه لإطلاق وتطوير ودعم هذه البطولة، وعلى حرص سموه على متابعة السباقات على مدار الموسم لتحفيز المشاركين، ومنحهم الدعم، الذي يجسد رؤية سموه للرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً، في بناء الشخصية والتحفيز المستمر لممارسيها.

وتقدم الفلاسي بالشكر والعرفان إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتقدير سموه الكبير ودعمه للبطولة، والذي تجسد في ضم سباق «اليوبيل الذهبي» الذي نظمته وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة السلم، والذي ميز النسخة السادسة من البطولة، بالإضافة إلى تكريم سموه لفريقي شرطة دبي للرجال والسيدات، ومنحهم ميدالية خدمة المجتمع، تقديراً لفوزهما بالسباق، ما يجسد تقدير سموه لأهمية بطولة السلم ومكانتها، لتطوير هذه الرياضة المهمة.

وأشاد الفلاسي بالمشاركين في السباق الختامي، وبالمشاركين في جميع سباقات النسخة السادسة، حيث قدموا مستويات تنافسية عالية ورائعة طوال فترة البطولة، ما أثلج صدور اللجنة المنظمة، وأكد تحقيق الأهداف العديدة الموضوعة.

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