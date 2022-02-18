اعتماد مسارات «آسيوية الطريق» في دوشنبيه

المصدر: دوشنبيه - البيان الرياضي

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بحث أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة الآسيوية للطريق المقررة في طاجيكستان من 25 إلى 29 مارس المقبل، آخر الاستعدادات للحدث الآسيوي الكبير، وتم اعتماد أفضل المسارات بالعاصمة دوشنبيه لإقامة سباقات الطريق وسباقات ضد الساعة، وسباقات أصحاب الهمم لمختلف الفئات العمرية، كما تم اعتماد فندق حياة ريجنسي لعقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي «الكونغرس» يوم 27 مارس المقبل، واختيار عدد من الفنادق لإقامة الفرق بالقرب من موقع السباقات.

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