32 سباقاً تعزز مكانة دبي على الخارطة العالمية للدراجات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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تشهد مضامير الدراجات الهوائية في مختلف مناطق دبي إقامة العديد من سباقات الدراجات الهوائية العالمية ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بجانب السباقات المحلية التنافسية والمجتمعية التي يبلغ عددها خلال العام 32 سباقاً رئيسياً، ويوجد العديد من السباقات المجتمعية التي يتم تنظيمها في إكسبو دبي 2020، وسباقات الدراجات ضمن بطولات الترايثلون والدواثلون، ما يضاعف عدد السباقات ويعزز من مكانة دبي كإحدى أهم الوجهات العالمية لرياضة الدراجات الهوائية والأسرع نمواً من حيث عدد السباقات وعدد المشاركين لمختلف الفئات.

وفي الوقت الذي اختتمت فيه منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تضمنت 8 سباقات مختلفة للهواة والمحترفين من السيدات والرجال فردي وفرقي، تنطلق في الخامسة صباح غد النسخة 12 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لمسافة 92 كيلومترًا ويمر بالعديد من المناطق السياحية الحيوية في دبي من أبرزها إكسبو دبي 2020، وتلال الإمارات وجزر جميرا، ومضمار مونتغومري للغولف وينتهي في استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية، ويشارك فيه أكثر من 2500 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار، ويتأهل نسبة 20 % من المنافسين الأوائل للمشاركة في السباق النهائي الذي تستضيفه إيطاليا نهاية 2022،ويقام السباق ضمن بطولات غراند فوندو العالمية،وبدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد اللعبة وتحت مظلة الاتحاد الدولي

وتقام خلال الشهر الجاري 17 بطولة دراجات هوائية مختلفة بين عالمية ودولية ومحلية تتصدرها مرحلة إكسبو دبي 2020 إحدى جولات طواف الإمارات العالمي وينطلق 25 الجاري،لمسافة 186 كيلومترًا، ويعد طواف الإمارات هو السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يشارك فيه 20 فريقًا عالميًا، كما يقام اليوم سباق برايم ميديكال سنتر للصغار في استاد دبي الدولي للكريكت، وسباق جي بي آي الإمارات في مضمار القدرة للدراجات بمحمية المرموم.

وتعد دبي من أبرز الوجهات العالمية الرائدة لعشاق رياضة الدراجات الهوائية من مختلف دول العالم، الذين يحرصون على المجيء إلى دبي للمشاركة أو متابعة في البطولات التي تقام فيها على مدار العام، حيث تستضيف دبي 5 بطولات دراجات هوائية دولية سنويًا من بين 32 سباقاً محلياً ومجتمعياً، بما في ذلك 3 سباقات مخصصة للسيدات فقط، والعديد من السباقات التي تنظم كجزء من فعاليات الترايثلون والدواثلون .

وتشهد رياضة الدراجات الهوائية في دبي نموًا متسارعا في عدد الممارسين وتزداد شعبيتها يوما بعد يوم مع انتشار مسارات الدراجات الهوائية المصممة على أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وتشكل إضافة نوعية إلى وجهات دبي البارزة، وتمتد مسارات الدراجات الهوائية في كافة أرجاء دبي حيث وصل عددها إلى 36 مضماراً تمتد لمسافة 554 كيلومترًا، وبحلول عام 2026 سيتم إضافة 287 كيلومتراً إضافياً من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية.

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