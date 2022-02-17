محمد بن سلطان بن خليفة يشيد بأجندة البطولات البحرية وجهود فرق العمل

المصدر: وام

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أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن موسم 2022 للرياضة البحرية سجل بداية قوية من خلال السباقات والبطولات المختلفة التي أخذت حيزا على الأجندة التنظيمية لكافة السباقات التراثية والحديثة، مشيدا بما تقوم به فرق العمل المختلفة في النادي عبر الجهود التنظيمية للسباقات البحرية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة إن "البطولات مستمرة وتعمل بآلية متناغمة عبر الأجندة التي تم وضعها لتنظيم الفعاليات بشكل شبه أسبوعي في العاصمة أبوظبي وشهدنا الأسابيع الماضية إقامة الجولتين الأولى والثانية من سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدما، وتنطلق الأسبوع المقبل بطولة الإمارات للفورمولا 4 وسباق المحامل الشراعية 22 قدما، بالإضافة لاستمرار البطولات والأجندة الخاصة بالرياضة البحرية طوال الأشهر المقبلة".

وتنطلق يوم الأحد المقبل منافسات وتحدي الجولة الاولى من بطولة الإمارات لزوارق الفورمولا 4، وهي البطولة المدرجة ضمن أجندة الرياضات الحديثة في جدول بطولات النادي، والتي تحمل إقبالا وحضورا لدى محبي وعشاق هذه الرياضة.

وكان نادي أبوظبي للرياضات البحرية قد أعلن عن فتح باب التسجيل فيها منذ أيام، لإتاحة الفرصة للمشاركين للتسجيل في السباق، ومن المقرر أن يغلق باب التسجيل قبل البطولة بيوم، وتعد سباقات الفورمولا 4 من المنافسات الرياضية الحديثة.

وتنطلق المسابقة يوم الأحد منذ الصباح الباكر مع التسجيل الرسمي في البطولة للفرق المشاركة والفحص الفني للزوارق، وفي تمام الثامنة صباحا يبدا الاجتماع الخاص بالمتسابقين وتحديد أبرز القوانين واللوائح وتوضيح أهم البنود في السباقات، ثم انطلاقة التجارب الحرة لاحقا في تمام العاشرة صباحا، وبعدها فترة سباق الزمن الأفضل وتحديد المراكز، ثم انطلاقة السباقين الرئيسي الأول والثاني من الثالثة ظهرا وحتى الرابعة والنصف عصرا ليليها تتويج الفائزين والأبطال.

وتم تحديد مسار السباق كي يكون على امتداد كورنيش أبوظبي وفي منطقة كاسر الأمواج بالتحديد، بالإضافة إلى التواصل مع كافة الجهات من أجل إقامة السباق وتفاصيله المختلفة في هذا اليوم.

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