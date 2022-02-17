الفلاسي يفتتح عمومية عربية السلة ويشيد بنجاح بطولة المنتخبات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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افتتح معالي أحمد عبدالله بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية اليوم الخميس في فندق لو ميريديان المطار اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة بكلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية، متمنياً لهم كل التوفيق للخروج بقرارات تخدم كرة السلة العربية، ثم أشاد بنجاح البطولة العربية للمنتخبات التي اختتمت، أمس، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وأكد دعمه للاتحاد العربي ولكافة اتحادات الألعاب الجماعية، وبجهود اللجنة المنظمة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، والتي أفضت إلى هذا النجاح الباهر. وكشف معاليه النقاب عن صالة متعددة الأغراض في القريب العاجل.

بعد ذلك رد القرقاوي شاكراً معاليه على ما أبداه من دعم واهتمام وتشجيع، الأمر الذي لا بدّ من أن يؤدي إلى تطوير هذه الألعاب وتحقيق نجاحات أكبر، ثم قدم لمعاليه درعاً تذكارية تعبيراً عن امتنان الاتحاد لمبادرة الوزير ومواقفه.

وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها وخرجت بعدة مقررات أبرزها، اعتماد التشكيل بعد حسم موضوع نائب الرئيس لصالح علي بنزرتي عن منطقة المغرب العربي، فيما جرى اقتراع سري لانتخاب عضو من المنطقة ففاز أبو عريفي رابح وتمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي، وعرض مشروع ميزانية تقديرية للولاية الجديدة، وبعد الاجتماع عقد مجلس إدارة الاتحاد الجديد اجتماعه الأول برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي ونوابه الخمسة والأعضاء.

وأبرزت قرارات الاجتماع استحداث ثلاث لجان الأولى للعلاقات الدولية برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، والثانية فنية برئاسة عبد الرحمن المسعد، والثالثة للتسويق برئاسة نديم حكيم.

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