عبد الملك جاني نائباً لرئيس اتحاد الترايثلون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ناقش مجلس إدارة اتحاد الإمارات للترايثلون في اجتماعه الأول في «كابيتال كلوب» بدبي، برئاسة خالد الفهيم رئيس مجلس الإدارة ترسيخ رؤية الاتحاد بجعل الإمارات عاصمة للترايثلون وتم توزيع الحقائب الإدارية، انتخب العميد عبد الملك جاني بالإجماع نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتم اختيار الدكتور عامر العامري لمنصب المدير المالي، و صالحة البسطي الأمين العام للاتحاد، أسندت مهمة التمثيل الخارجي إلى العميد عبد الملك جاني، ولجنة المنتخبات الوطنية إلى أحمد الشامسي ، ومحسن آل علي، فيما يتولى لجنة المسابقات عبد الله البلوشي وبخيت آل علي، وعادت لجنة التسويق والرعاية إلى عبير الخاجة.

وتم عرض خطة العمل للمرحلة المقبلة،ومشاركات الإتحاد في العديد من البطولات وتطوير المنتخبات، واستقطاب الفعاليات الدولية والارتقاء بالسباقات المحلية لتصبح هدفاً للمشاركة من خارج الدولة، وصولاً لتأسيس شراكات متعددة لتفعيل التعاون الإيجابي مع الاتحادات الإقليمية والعالمية في سبيل تبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المكتسبة خلال السنوات الماضية واكتساب خبرات ومعلومات جديدة من هذه التجارب الدولية،وزيادة مصادر الدخل للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من ناحية الموارد المالية، وقرر المجلس المشاركة في البطولة الآسيوية للدواثلون المقررة في مارس المقبل في البحرين.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس العميد عبد الملك جاني، والدكتور عامر العامري، واحمد الشامسي، وصالحة البسطي، وعبير محمد الخاجة، وعبد الله البلوشي، وبخيت آل علي، ومحسن آل علي، والمدير الفني للاتحاد الحسن عقيلي.

وتوجه خالد الفهيم بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة الســابقين على جهودهم المخلصة والمتميزة خلال مدة عضويتهم، مؤكداً أنها كانت زاخرة بالإنجازات الرياضية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الأخرى لخدمة الوطن. كما رحب بالأعضاء الجدد متمنياً لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم،.

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