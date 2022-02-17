16 لاعباً ولاعبة في جلسة تدريبية مع كريتشيكوفا

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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نظم اتحاد التنس وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لبطولة دبي السوق الحرة الدولية للتنس ورشة تدريبية شارك فيها 16 لاعباً ولاعبة إماراتياً من 12-17 سنة، في أحد ملاعب «سوق دبي الحرة» بمشاركة المصنفة الثالثة على العالم اللاعبة التشيكية باربورا كريتشيكوفا، وبحضور الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي وعدد من مدربي التنس.

والتقت كريتشيكوفا باللاعبين وتحدثت عن مشوارها في الملاعب وكيف تمكنت من الارتقاء بمستواها الفني وتصنيفها العالي مبدية اعتزازها بالمشاركة في بطولة دبي السوق الحرة للتنس ووصفتها أنها إحدى أقوى وأفضل البطولات، وقدمت اللاعبة نصائح مهمة للاعبين واللاعبات وبما يساعدهم بتعزيز طموحهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل، وقامت بالرد على كل التساؤلات التي تركزت على العوامل التي ساعدتها على الارتقاء بمستواها.

أكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر المرزوقي أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد بنشر ثقافة ممارسة رياضة التنس في الإمارات وتشجيع اللاعبين المواطنين على تعزيز طموحهم ليصبحوا أبطالاً في المستقبل مقدماً الشكر للجنة المنظمة لبطولة دبي السوق الحرة لإقامة الورشة وللاعبة التشيكية واللاعبين وأولياء أمورهم للمساهمة في نجاح الورشة.

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