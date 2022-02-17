342 لاعباً بانطلاقة الدوري العالمي للكاراتيه في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق الجمعة، ولأول مرة، على ملاعب وصالات الإمارة، بطولة العالم للكاراتيه (بريميرليغ) كاراتية «1»، وتشتمل على لعبتي كاتا وكوميتيه، بمشاركة 342 لاعباً ولاعبة يمثلون 55 دولة، ويوجد في البطولة 17 لاعباً ولاعبة، حققوا ميداليات مختلفة خلال أولمبياد طوكيو الأخيرة، من بينهم 3 عرب، هم المصرية فريال أشرف، التي نالت ذهبية طوكيو، والسعودي طارق حمدي «فضية»، والأردني عبد الرحمن المصادفة «برونزية»، كما يشارك 3 لاعبين من منتخب الإمارات، ضمن المصنفين عالمياً، هم حوراء العجمي وفاطمة خصيف وأحمد سالم، كما تقام تصنيفية لحكام اللعبة على هامش الحدث.

وجاء الإعلان عن تفاصيل البطولة في مؤتمر صحافي بنادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور كل من اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والعميد احمد الزيودي رئيس اللجنة المنظمة، ومحمد عباس المدير الفني للبطولة.

جاهزية

وثمّن اللواء الرزوقي، دعم سمو ولي عهد الفجيرة المتواصل لمختلف البطولات، واهتمامه بإنجاح المنافسات المحلية والدولية على أرض الفجيرة، معرباً عن سعادته باستضافة مجمع زايد لمنافسات بطولة العالم للكاراتيه، متمنياً النجاح للجميع، وأشار إلى اكتمال الترتيبات لانطلاقة مميزة للحدث الذي يقام للمرة الأولى في الفجيرة.

وأشاد أنطونيو سبينوس، بالتجهيزات الكبيرة التي سبقت الدوري العالمي للكاراتيه، منوهاً بأنه يعتز بإقامة هذا الحدث في الإمارات، وتحديداً مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، منوهاً إلى الاهتمام الكبير بلعبة الكاراتيه، وبالعدد الكبير من قبل اللاعبين الموجودين في البطولة، فضلاً عن وجود عدد من الأبطال الأولمبيين.

جوائز مالية

وأكد العميد أحمد الزيودي، أن سمو ولي عهد الفجيرة، وجّه بتسخير كافة الإمكانات لإنجاح الحدث، فضلاً عن تخصيص جوائز مالية، ولأول مرة، للأبطال الحاصلين على أفضل النتائج، وتمنى الزيودي التوفيق للمشاركين، ولاتحاد الكاراتيه، في تنظيم بطولة تليق باسم وسمعة الإمارات.

دورة للحكام

وكشف محمد عباس المدير الفني، عن إقامة أكبر دورة لتأهيل الحكّام على المستوى الدولي، وسيكون هناك تصنيف وتقييم للحكام المشاركين فيها، ونوه عباس بأن البطولة تستقطب لاعبي الكاراتيه من مختلف الدول، وتسهم في تأهيلهم للمشاركة في البطولات العالمية، مشيراً إلى أن الهدف من مشاركة لاعبينا المواطنين، قصد منها زيادة التصنيف، سواء كان على صعيد النادي أو المنتخب.

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