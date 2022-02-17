إقبال كبير على المشاركة في تحدي ترايثلون ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يشهد تحدي ترايثلون ياس، في نسخته 12 إقبالاً كبيراً من مختلف الأعمار، وتنظمه أدنوك، على مسار الفورمولا 1، 12 مارس المقبل، عبر 12 فئة، وتنضم إلى السباق في هذا العام، فئة التتابع المختلط، للمرة الأولى من أربعة متسابقين (2 رجال و2 سيدات)، ويتضمن التحدي، السباحة لمسافة 200 متر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 5 كم، والجري لمسافة 1250 متراً، ويتعين على المتسابقين في كل من الفرق المشاركة، إكمال المسار بشكل متتابع.

وتتضمن فئات الفرق الأخرى، تتابع سبرينت، والتتابع الأولمبي للفرق، فيما تشمل الفئات الفردية مسار السبرينت، والمسار الأولمبي، ومسار سوبر سبرينت، بالإضافة إلى فئتي ترايثلون مخصصتين للمشاركين الصغار، الذين تتراوح أعمارهم من ثمانية إلى 15 عاماً.

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