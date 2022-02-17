اتفاقية تعاون بين الإمارات والسعودية في البولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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وقع اتحاد البولو مذكرة تفاهم مع نظيره السعودي في مدينة العلا السعودية بهدف تعزيز العلاقة وتطوير رياضة البولو وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وقع المذكرة محمد خلف الحبتور وعمرو زيدان رئيس االاتحادين أثناء تواجدهما في بطولة كأس ريتشارد ميلّ للبولو في العلا،وتتضمن المذكرة عدداً من البنود أهمها تطوير قطاعات التدريب، والمعسكرات والمنتخبات، والألعاب النوعية، والعلاقات العامة، والإعلام والتسويق، والمسابقات المحلية وتنظيم الفعاليات.

وأكد محمد الحبتور أن توقيع المذكرة يهدف توسيع العلاقات مع الاتحادات في دول مجلس التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير اللعبة بالإضافة إلى دعم وتشجيع لاعبي البولو في المنطقة، وقال:حريصون على تطوير كوادرنا الرياضية والفنية من خلال المشاركة في بطولات خارج الإمارات.

وأعرب عمرو زيدان عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وخاصة أنها مع الاتحاد الإماراتي للبولو والذي يقوده نجم للعبة ويمنحها كل الدعم والرعاية بجانب احتضان الإمارات لكبريات بطولات الغولف.

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