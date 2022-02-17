الأولمبياد الخاص يطلق ملتقى البولينغ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت في مركز خليفة الدولي للبولينغ في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، أولى محطات ملتقى البولينغ الموحد الذي ينظمه الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع اتحاد اللعبة، بمشاركة نخبة من الرؤساء والمديرين التنفيذيين في أبوظبي، بهدف تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الفكرية والنمائية ودمجهم في المجتمعات المحلية من خلال البرامج والأنشطة الرياضية.

وأقيمت الجولة بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة كل من معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، ومطر النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة، والدكتور حمد عبدالله محمد المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وأحمد الهاجري الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، ومحمد القبيسي رئيس اتحاد الإمارات للبولينغ، وسلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة، وبمشاركة ممثلي كل من دائرة المالية في أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وشركة الدار العقارية، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالإضافة إلى مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ويتضمن ملتقى البولينغ الموحد تنظيم مباريات في كل من دبي والشارقة، يشارك في كل منها حوالي 34 لاعباً مع المديرين التنفيذيين في كل إمارة.

وثمن طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي انطلاق أولى محطات ملتقى البولينغ الموحد الثلاث من أبوظبي، بعد النجاح الكبير لملتقيات كرة السلة والفلوربول والريشة الطائرة الموحدة، وقال: يأتي الملتقى ضمن الفعليات الموحدة التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي لتدعيم مفهوم الرياضات الموحدة التي من شأنها أن تحقق الدمج الرياضي لأصحاب الهمم.

وأضاف: وتشرفنا بأن يلعب لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي مع عدد من قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة من شركائنا الداعمين بشكل مستمر للأولمبياد الخاص الإماراتي في أبوظبي، ما يؤكد تماسك المجتمع الإماراتي وتمكين الأشخاص فيه من جميع القدرات والمهارات، ونطمح أن تشهد المحطات التالية من الملتقى في دبي والشارقة الزخم الرائع نفسه.

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