مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» ونادي الوحدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع نادي الوحدة للتعاون الرياضي لمصلحة أصحاب الهمم من الرياضيين، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في مجال تقديم الخدمات الرياضية والثقافية بما يضمن تحقيق رؤيتها وتطلعاتها، وتشمل مساعدة النادي للمؤسسة في تكوين فريق جيوجيتسو من أصحاب الهمم ودمجهم مع فرق النادي، وتنظيم معرض لمنتجات أصحاب الهمم منتسبي المؤسسة ودعم تسويقها من خلال تشجيع منتسبي النادي لشراء تلك المنتجات.

وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي الوحدة خالد الهنائي، العضو المنتدب للنادي، وجرت مراسم التوقيع بمقر مؤسسة زايد العليا. لفيف

وبموجب الاتفاق تشارك مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في تنظيم البطولات والمسابقات الخاصة برياضة أصحاب الهمم، وتوفر البيانات الخاصة باللاعبين من تلك الفئات، والمشاركة بتنظيم ندوات علمية ومحاضرات وورش عن رياضة أصحاب الهمم، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها النادي في البرامج الرياضية والمسابقات والفعاليات التي تتعلق بهم، فضلاً عن توعيه وتثقيف كوادر النادي فيما يخص التعامل مع أصحاب الهمم من خلال الورش واللقاءات التعريفية، فيما يلتزم النادي بإتاحة المجال أمام المؤسسة لاستخدام ملعب استاد آل نهيان ومنشآت ملاعب أكاديمية نادي الوحدة المختلفة وصالة الجوجيتسو، واستضافة يوم رياضي بمقر النادي لمنتسبي الأندية الرياضية بالمؤسسة، والمشاركة في الورش والندوات من قبل الطرفين للكوادر الإدارية واللاعبين مع امكانية استخدام قاعات النادي لعقد الورش والندوات، مع التأكيد على مشاركة عدد من لاعبي نادي الوحدة مع المؤسسة في المناسبات والفعاليات الرياضية، واستخدام شاشات العرض ( أثناء المباريات ) واستخدام الشاشة الرئيسية لعرض بعض رسائل التوعية الموجهة من المؤسسة إلى المجتمع.

وأشاد عبد الله عبد العالي الحميدان بالدور الإيجابي لنادي الوحدة في رفع راية الدولة في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية من خلال رفد المنتخبات برياضيين بمستويات عالية في العديد من الألعاب الرياضية، وقال: إن مذكرة التفاهم تسهم في مساعدة الأندية التابعة للمؤسسة على الارتقاء بالمستوى الفني للرياضيين أصحاب الهمم من منتسبيها من خلال استخدام المرافق الرياضية المتطورة للوحدة.

وثمن خالد راشد الهنائي دعم ورعاية مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمنتسبيها، مشيداً بدورهم الرياضي في تأهيل وتمكين الرياضيين من هذه الفئة لدفعهم للمشاركة بصورة فعالة في الأنشطة الرياضية، مؤكداً بأن حرص المؤسسة على تطبيق أعلى معايير الاهتمام و تذليل كافة العقبات أمام أصحاب الهمم هو تأكيدٌ على رؤية فريدة تتبناها القيادة الرشيدة للدولة،وعبر عن تطلعات إدارة النادي بأن تسهم مذكرة التفاهم في تعزيز التعاون وتجسيد العلاقات المثمرة بين الطرفين في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني والرياضي المشترك بين الطرفين.

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