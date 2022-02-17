32 لاعباً ولاعبة في بعثة الرجبي إلى تونس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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تغادر بعثة منتخبي الإمارات للرجبي «رجال وسيدات»، في ساعة مبكرة من صباح غد إلى تونس للانتظام في معسكر خارجي بمدينة المنستير، استعداداً للبطولة العربية التي تستضيفها تونس الأسبوع المقبل، وتقام البطولة على ملعب الشاذلي زويتن يومي 25 و26 الجاري بمشاركة 7 منتخبات في بطولة الرجال هي الإمارات وتونس وليبيا والسعودية والجزائر ومصر وسوريا، و4 منتخبات للسيدات وهي: الإمارات وتونس ومصر والجزائر.

ويترأس البعثة محمد سلطان الزعابي الأمين العام الاتحاد، وتضم أبولو برليني المدير الفني، ويوسف شاكر مساعد المدرب، بالإضافة إلى مدربة السيدات فيلادلفيا أولاندو وسامي سماره مدير تطوير الرجبي، ونزار مهران إدارياً للبعثة، وريم مصطفى إدارية للسيدات، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، و32 لاعباً ولاعبة على رأسهم خالد الجنيبي، وماجد البلوشي، وأسماء الزعابي، وشوق أهلي وفرح العزري، وعفراء راشد، الذين يمثلون أصحاب الخبرة في قائمة المنتخبات.

لقاء

وحرص محمد الزعابي الأمين العام للاتحاد، على الالتقاء بالفريق أثناء التدريبات قبل مغادرة البعثة، ونقل لهم تحيات الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وحثهم على الظهور المشرف، والحرص على السلوك الرياضي وبذل أقصى الجهد والاستفادة من التجربة التي يحلم بها كل لاعب رجبي، كما أثنى على اللاعبين الذين لم يحالفهم الحظ في الاختيار، مؤكداً أنهم سوف يكونون موجودين خلال الفترات المقبلة.

وقال: نشارك في بطولة العرب بمنتخبي رجال وسيدات، والحدث فرصة للاحتكاك والاختبار بوجود منتخبات قوية مثل منتخب مصر بطل النسخة الماضية رجال وسيدات، كما تشهد النسخة الحالية عودة منتخبي تونس رجال وسيدات، ومنتخب الجزائر الذي يعد من أقوى المنتخبات العربية، وهدفنا الاحتكاك بهذه المدارس القوية.

وأضاف: نسعى للمنافسة، وهدفنا أحد المراكز الثلاثة الأولى، وأن يكتسب لاعبونا المواطنون الخبرة، ويشارك مع منتخب الرجال 5 لاعبين شباب لأول مرة هم، عبدالله اليافعي وعبدالرحمن عبدالباسط وخليفة المرزوقي ومحمد حاتم ويوسف ثاني، ومع منتخب السيدات 7 لاعبات شابات لأول مرة هن، العنود الزعابي وفاطمة البلوشي وحصة البلوشي ودانة عبدالله ومهرة انقليا وزينب السويدي وعنود البلوشي.

وقال يوسف شاكر مساعد المدرب كابتن المنتخب السابق: تم الاستعداد بشكل جيد للبطولة من خلال تدريبات مكثفة، وعدد من المباريات الودية، والمنافسة لن تكون سهلة، لكننا نسعى للظهور الجيد، ويستفيد اللاعبون المواطنون من المشاركة في هذا الحدث لاكتساب الخبرة.

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