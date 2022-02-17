سيف بن زايد يمنح فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية ميدالية خدمة المجتمع

المصدر: وام

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منح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في إكسبو 2020 دبي ميدالية خدمة المجتمع لفريق شرطة دبي للدراجات الهوائية بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى الفرق والفردي.كان الفريق حقق عددًا من المراكز المتقدمة لفئتي الرجال والسيدات في سباق عام الخمسين الثاني للهواة الإماراتيين -رجال، وسباق عام الخمسين للنخبة -سيدات، ضمن منافسات النسخة السادسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية.

حضر التكريم معالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مسؤولي الفرق الرياضية بشرطة دبي.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للمستوى الرفيع والجهود المبذولة من قبل جميع أعضاء فريق الدراجات الهوائية بشرطة دبي الفائزين بالمراكز المتقدمة، وتشجعيهم على مواصلة التميز والريادة.

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