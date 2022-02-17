لبنان بطلاً للسلة العربية على كأس حمدان بن راشد

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

ظفر المنتخب اللبناني للمرة الأولى في تاريخه بلقب البطولة العربية لكرة السلة للرجال بعد فوزه على المنتخب التونسي 72-69 في نهائي النسخة 24 التي أقيمت في دبي على كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وجاء الفوز اللبناني بعد مباراة مثيرة ووسط حضور جماهيري كبير، تقدم المنتخب التونسي في الربع الأول 21-18، ونجح اللبناني في التعويض في الربع الثاني37- 34، وعاد التونسي ليتقدم في الربع الثالث 20-15، ولكن كانت الكلمة الأخيرة للبنان التي نجح في كسب الفترة الأخيرة ليفوز بالنتيجة النهائية.

وقام اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة بتتويج الفائزين والبطل بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ورؤساء الوفود المشاركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز