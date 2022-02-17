مجلس جديد لـ «عربي السلة» اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تختار الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعها قبل ظهر اليوم مجلس إدارة جديداً ونواباً للرئيس عن المناطق الأربع والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع أمس بمجلس دبي الرياضي وتم فيه تسمية نواب الرئيس والأعضاء في 3 مناطق كالتالي: دكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري نائباً عن منطقة الوسط وحسن يوسف نائب رئيس الاتحاد السوداني عضواً، و السعودي عبد الرحمن المسعد عن منطقة الخليج العربي وعويد العنيزي عضواً، واللبناني نديم حكيم نائباً عن المشرق العربي، واليمني عبد الستار الهمداني عضواً.

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