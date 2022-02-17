العتيبة رئيساً لاتحاد الملاكمة حتى 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمدت الهيئة العامة للرياضة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد الإمارات للملاكمة في دورته الجديدة حتى 2024 برئاسة أنس ناصر العتيبة، وعضوية كل من محمد بو خاطر، وحسن الحمادي، وعبد الله العنتلي، وعمر صالح، وعمر الجابري، وإبراهيم الزعابي، وفهد الكندي، ومريم محمد.

من ناحية أخرى، ينظم اتحاد الإمارات للملاكمة بطولته المحلية الأولى السبت والأحد المقبلين بفندق دوست ثاني أبوظبي برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، التي سيتم تخصيصها للشباب والناشئين والناشئات بمشاركة مراكز التدريب بالدولة.

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