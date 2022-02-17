الإسبانية غاربيني حاملة اللقب تودّع «تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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فجرت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا المصنفة 31 أبرز مفاجآت بطولة سوق دبي للحرة للتنس المقامة حالياً على ملعب سوق دبي الحرة للتنس في القرهود بتفوقها على الإسبانية غاربيني موغوروزا المصنفة 7 عالمياً بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-3 و4-6 و6-4 لتحرمها من مواصلة الدفاع عن لقبها في البطولة.

كما ودعت التشيكية باربورا كريتشيكوفا المصنفة الثالثة عالمياً ووصيفة النسخة الماضية لبطولة سوق دبي الحرة للتنس على يد اللاعبة الأوكرانية الصاعدة ديانا ياستريمسكا المصنفة 146 عالمياً والقادمة من الدور التأهيلي، والتي فازت عليها بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و7-6 في ساعة و32 دقيقة.

بالعودة إلى تفاصيل المباريات، فقد جاءت البداية لمصلحة موغوروزا التي تخطت المجموعة الأولى بسلام بعد أن تقدمت فيها 6-3 وفرضت خلالها سيطرة واضحة إلا أنها واجهت صعوبات كثيرة في المجموعة الثانية التي تألقت فيها كوديرميتوفا بفضل استثمارها الجيد لأخطاء حاملة اللقب وحسمتها بنتيجة 6-4، وواصلت النجمة الروسية تألقها في المجموعة الثالثة وفرضت إيقاعها على المباراة ونجحت في التقدم 2-1 و3-2 و4-3 ثم 5-4 ثم تنتزع نتيجة المجموعة 6-4.

تتويج

تمكنت السويسرية جيل تخيمان (الخاسرة المحظوظة) المصنفة 35 عالمياً من إنهاء حلم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 بالتتويج باللقب الثالث في بطولة سوق دبي الحرة للتنس بعدما أقصتها من الدور الثاني بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود.

وكانت تيخمان ودعت البطولة الأحد الماضي من الأدوار التأهيلية بخسارتها من التشيكية كاترينا سينياكوفا قبل أن تعيدها بطاقة «الخاسرة المحظوظة» إلى منافسات البطولة، وتمنح هذه البطاقة للاعبة صاحبة الأداء الأفضل التي لم تنجح في حجز مقعدها والتأهل إلى الأدوار الرئيسية في حال انسحاب لاعبة أخرى.

واحتاجت تيخمان إلى ساعة و44 دقيقة لإقصاء سفيتولينا حاملة لقب 2017 و2018 بعد مجموعة أولى حسمتها النجمة السويسرية بصعوبة في شوط كسر الإرسال بواقع (7-6) وبزمن بلغ 57 دقيقة، ومجموعة ثانية نجحت تيخمان في كسر إرسال منافستها في مناسبتين والظفر بنتيجتها (6-2) في 47 دقيقة.

كما نجحت تيخمان في الإطاحة باللاعبة البلجيكية إليز ميرتينيز المصنفة 22 على العالم في الدور الأول بواقع مجموعتين دون رد 6-2 و6-4. وحسمت اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 21 تأهلها إلى ربع النهائي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9، بعدما تغلبت عليها في مباراة مثيرة امتدت ساعتين و32 دقيقة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-4 و1-6 و6-7.

ونجحت أوستابينكو في قلب تأخرها في المجموعة الأولى 6-4 إلى فوز سهل في المجموعة الثانية 6-1 ما رفع مستوى المنافسة في المجموعة الثالثة التي سيطر عليها التعادل قبل أن يبتسم فيها الحظ لنجمة لاتفيا في شوط كسر التعادل.

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